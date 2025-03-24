Tesla вспыхнула и сгорела как спичка в Москве

В Москве на Ходынском бульваре после ДТП с грузовиком загорелся электромобиль Tesla. По данным SHOT, водитель среагировал оперативно и успел выскочить из охваченного пламенем транспортного средства. Пожарные расчёты быстро справились с огнём, площадь пожара составила 3 квадратных метра. Сейчас автомобиль потушен.