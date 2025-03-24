Tesla вспыхнула и сгорела как спичка в Москве
SHOT: В Москве на Ходынском бульваре сгорел электромобиль Tesla
В Москве на Ходынском бульваре после ДТП с грузовиком загорелся электромобиль Tesla. По данным SHOT, водитель среагировал оперативно и успел выскочить из охваченного пламенем транспортного средства. Пожарные расчёты быстро справились с огнём, площадь пожара составила 3 квадратных метра. Сейчас автомобиль потушен.
Tesla загорелась в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Сгоревшая Tesla могла принадлежать 25-летнему Максиму Б., который зарабатывал на жизнь видеосъёмками. Что стало причиной пожара — неизвестно.
Ранее стало известно, что на трассе А-108 вблизи подмосковного Серпухова загорелась фура, которая перевозила шесть новых китайских автомобилей Haval. Общая сумма полыхавших машин составляла порядка 18 миллионов рублей.
Telegram / SHOT