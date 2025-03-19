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19 марта, 09:03

Фура с шестью новыми авто на 18 миллионов вспыхнула на трассе под Серпуховом

Mash: На трассе под Серпуховом загорелся автовоз с шестью машинами Haval

На трассе А-108 под Серпуховом загорелась фура, перевозившая шесть новых автомобилей Haval. Общая сумма груза составляет 18 миллионов рублей. Об этом пишет Mash.

Горящий автовоз в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash

Изначально вспыхнул один «китаец», вскоре пламя перекинулось на другие авто. Водитель предположил, что причиной стало короткое замыкание. Проезжающие водители начали помогать с тушением. Сейчас трассу оцепили, туда прибыли специалисты.

Опубликовано видео «огненного» ДТП, из-за которого перекрыли трассу под Красноярском
Опубликовано видео «огненного» ДТП, из-за которого перекрыли трассу под Красноярском

Ранее Life.ru рассказывал, что в Абакане произошёл пожар в ТЦ. Площадь возгорания составила 200 квадратов.

Обложка ©

Telegram / Mash

Николай Рюмин
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