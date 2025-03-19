Фура с шестью новыми авто на 18 миллионов вспыхнула на трассе под Серпуховом
Mash: На трассе под Серпуховом загорелся автовоз с шестью машинами Haval
На трассе А-108 под Серпуховом загорелась фура, перевозившая шесть новых автомобилей Haval. Общая сумма груза составляет 18 миллионов рублей. Об этом пишет Mash.
Горящий автовоз в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash
Изначально вспыхнул один «китаец», вскоре пламя перекинулось на другие авто. Водитель предположил, что причиной стало короткое замыкание. Проезжающие водители начали помогать с тушением. Сейчас трассу оцепили, туда прибыли специалисты.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Абакане произошёл пожар в ТЦ. Площадь возгорания составила 200 квадратов.
Telegram / Mash