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17 марта, 06:40

Торговый центр горит в Абакане, с огнём борются 12 бригад МЧС

Тушение пожара в Абакане. Обложка © Пресс-служба МЧС по Республике Хакасия

Тушение пожара в Абакане. Обложка © Пресс-служба МЧС по Республике Хакасия

В Абакане специалисты МЧС прямо сейчас тушат пожар в торговом центре, на месте работают 12 бригад. Об этом сообщила пресс-служба ведомства у себя в телеграм-канале.

Кадр с места пожара в ТЦ. Фото © Пресс-служба МЧС по Республике Хакасия

Кадр с места пожара в ТЦ. Фото © Пресс-служба МЧС по Республике Хакасия

«В 12:10 поступил сигнал о пожаре на верхнем этаже ТЦ по улице Пушкина. К ликвидации привлекаются 32 огнеборца и 12 единиц техники», — сказано в публикации.

Спасатели вывели из горящего здания 10 человек. Пожар распространился на площади 200 квадратных метров, о пострадавших информации нет.

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Ранее в Волгограде из-за поджога камыша едва не сгорел весь СНТ «Рябинушка». Местные жители пытались своими силами потушить огонь, однако он распространялся слишком быстро, из-за чего сделать это без помощи пожарных стало невозможно.

Владимир Озеров
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