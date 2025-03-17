Торговый центр горит в Абакане, с огнём борются 12 бригад МЧС

В Абакане специалисты МЧС прямо сейчас тушат пожар в торговом центре, на месте работают 12 бригад. Об этом сообщила пресс-служба ведомства у себя в телеграм-канале.

Кадр с места пожара в ТЦ. Фото © Пресс-служба МЧС по Республике Хакасия

«В 12:10 поступил сигнал о пожаре на верхнем этаже ТЦ по улице Пушкина. К ликвидации привлекаются 32 огнеборца и 12 единиц техники», — сказано в публикации.

Спасатели вывели из горящего здания 10 человек. Пожар распространился на площади 200 квадратных метров, о пострадавших информации нет.