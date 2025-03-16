Огнеборцы спасли мышонка, который чуть не погиб при лесном пожаре на Кубани

Кубанские пожарные спасли полевую мышь, которая едва не погибла во время лесного пожара. Возгорание произошло в лесистой местности в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Во время тушения огнеборцы нашли грызуна, который практически не подавал признаков жизни. Об этом сообщили представители МЧС России в группе VK.

Спасатели помогли мышонку выжить. Видео © VK / МЧС России

Сотрудники МЧС напоили мышонка водой, отмыли пострадавшего от копоти, а после отпустили беднягу на природу в безопасном месте вдали от возгорания.