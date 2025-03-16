Огнеборцы спасли мышонка, который чуть не погиб при лесном пожаре на Кубани
Мышонок едва не погиб в огне. Фото © VK / МЧС России
Кубанские пожарные спасли полевую мышь, которая едва не погибла во время лесного пожара. Возгорание произошло в лесистой местности в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Во время тушения огнеборцы нашли грызуна, который практически не подавал признаков жизни. Об этом сообщили представители МЧС России в группе VK.
Спасатели помогли мышонку выжить. Видео © VK / МЧС России
Сотрудники МЧС напоили мышонка водой, отмыли пострадавшего от копоти, а после отпустили беднягу на природу в безопасном месте вдали от возгорания.
Ранее стало известно, что сотрудники МЧС из Тулы спасли с дерева кота, который просидел на ветке три дня. Местные жители пытались самостоятельно помочь хвостатому, но все их усилия были тщетными.