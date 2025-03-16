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16 марта, 14:38

Огнеборцы спасли мышонка, который чуть не погиб при лесном пожаре на Кубани

Мышонок едва не погиб в огне. Фото © VK / МЧС России

Мышонок едва не погиб в огне. Фото © VK / МЧС России

Кубанские пожарные спасли полевую мышь, которая едва не погибла во время лесного пожара. Возгорание произошло в лесистой местности в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Во время тушения огнеборцы нашли грызуна, который практически не подавал признаков жизни. Об этом сообщили представители МЧС России в группе VK.

Спасатели помогли мышонку выжить. Видео © VK / МЧС России

Сотрудники МЧС напоили мышонка водой, отмыли пострадавшего от копоти, а после отпустили беднягу на природу в безопасном месте вдали от возгорания.

На кладбище во Владикавказе бушует сильный пожар
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Ранее стало известно, что сотрудники МЧС из Тулы спасли с дерева кота, который просидел на ветке три дня. Местные жители пытались самостоятельно помочь хвостатому, но все их усилия были тщетными.

Ольга Сливченко
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