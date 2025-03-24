Камера сняла поджигателя, из-за которого во Владивостоке сгорели 22 автомобиля
Во Владивостоке уличная камера наблюдения сняла поджигателя, который устроил крупный пожар на автостоянке на улице Надибаидзе. В результате действия вредителя сгорели 22 автомобиля. Видео момента поджога автостоянки опубликовала прокуратура Приморского края.
Момент поджога во Владивостоке. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по итогу проверки в полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК — умышленное уничтожение имущества с причинением значительного ущерба. О личности поджигателя пока не сообщается. Также пока неизвестна сумма ущерба, который понесли владельцы сгоревших машин. Согласно инкриминируемой статье, поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы или принудительные работы на тот же срок.
Напомним, что в результате поджога огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Пламя удалось потушить. Люди не пострадали, а вот автомобили восстановлению не подлежат.
Telegram / Прокуратура Приморского края