Полностью сгорели 22 автомобиля: Крупный пожар во Владивостоке начался из-за поджога

Поджог стал причиной крупного пожара на автостоянке во Владивостоке, где сгорели десятки автомобилей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края. Всего в результате пожара уничтожены 22 машины, они не подлежат восстановлению.

«В ночное время 24 марта 2025 года в районе дома 17 по улице Надибаидзе во Владивостоке неустановленное лицо совершило поджог автомобиля», — указано в сообщении прокуратуры.

Из-за поджога во Владивостоке сгорели 22 машины. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

От одной машины огонь мгновенно перекинулся на припаркованные рядом транспортные средства. Произошедшее запечатлела камера наблюдения. По данным краевого управления МЧС огонь распространился на площади в 150 квадратных метров.

Сейчас правоохранительные органы изучают записи с камер, а также устанавливают личность поджигателя. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.