Перегрелся и взорвался: Пауэрбанк на зарядке спалил квартиру в Нижневартовске

В Нижневартовске произошёл пожар в квартире, причиной которого стал взрыв пауэрбанка, оставленного владельцем на ночь на зарядке. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Последствия пожара в квартире в Нижневартовске. Видео © Telegram / МЧС России

«Повербанк уничтожил квартиру. Житель Нижневартовска оставил на ночь на зарядке аккумулятор. Пауэрбанк перегрелся и взорвался. Огонь мгновенно распространился по квартире. Огнеборцы МЧС России спасли 6 человек, в том числе ребёнка. Возгорание на 21 квадрате ликвидировали 17 специалистов и 5 единиц техники МЧС России», — говорится в публикации.

В опубликованном ведомством ролике хорошо видно, что часть квартиры осталась практически нетронутой пожаром благодаря оперативной работе специалистов экстренной службы. В то же время огонь практически полностью уничтожил комнату, где лежал взорвавшийся пауэрбанк, и нанёс серьёзный ущерб прилегающей части коридора.