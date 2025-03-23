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Регион
23 марта, 14:51

Перегрелся и взорвался: Пауэрбанк на зарядке спалил квартиру в Нижневартовске

В Нижневартовске сгорела квартира из-за оставленного на зарядке пауэрбанка

В Нижневартовске произошёл пожар в квартире, причиной которого стал взрыв пауэрбанка, оставленного владельцем на ночь на зарядке. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Последствия пожара в квартире в Нижневартовске. Видео © Telegram / МЧС России

«Повербанк уничтожил квартиру. Житель Нижневартовска оставил на ночь на зарядке аккумулятор. Пауэрбанк перегрелся и взорвался. Огонь мгновенно распространился по квартире. Огнеборцы МЧС России спасли 6 человек, в том числе ребёнка. Возгорание на 21 квадрате ликвидировали 17 специалистов и 5 единиц техники МЧС России», — говорится в публикации.

В опубликованном ведомством ролике хорошо видно, что часть квартиры осталась практически нетронутой пожаром благодаря оперативной работе специалистов экстренной службы. В то же время огонь практически полностью уничтожил комнату, где лежал взорвавшийся пауэрбанк, и нанёс серьёзный ущерб прилегающей части коридора.

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Ранее Life.ru рассказывал, как оставленный на зарядке пауэрбанк привёл к пожару в одном из офисных зданий столицы. В процессе зарядки устройства в розетке случилось короткое замыкание, но, к счастью, ситуация не вышла из-под контроля и сотрудники бизнес-центра справились с пламенем собственными силами.

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Telegram / МЧС России

Юрий Лысенко
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