Перегрелся и взорвался: Пауэрбанк на зарядке спалил квартиру в Нижневартовске
В Нижневартовске сгорела квартира из-за оставленного на зарядке пауэрбанка
В Нижневартовске произошёл пожар в квартире, причиной которого стал взрыв пауэрбанка, оставленного владельцем на ночь на зарядке. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Последствия пожара в квартире в Нижневартовске. Видео © Telegram / МЧС России
«Повербанк уничтожил квартиру. Житель Нижневартовска оставил на ночь на зарядке аккумулятор. Пауэрбанк перегрелся и взорвался. Огонь мгновенно распространился по квартире. Огнеборцы МЧС России спасли 6 человек, в том числе ребёнка. Возгорание на 21 квадрате ликвидировали 17 специалистов и 5 единиц техники МЧС России», — говорится в публикации.
В опубликованном ведомством ролике хорошо видно, что часть квартиры осталась практически нетронутой пожаром благодаря оперативной работе специалистов экстренной службы. В то же время огонь практически полностью уничтожил комнату, где лежал взорвавшийся пауэрбанк, и нанёс серьёзный ущерб прилегающей части коридора.
Ранее Life.ru рассказывал, как оставленный на зарядке пауэрбанк привёл к пожару в одном из офисных зданий столицы. В процессе зарядки устройства в розетке случилось короткое замыкание, но, к счастью, ситуация не вышла из-под контроля и сотрудники бизнес-центра справились с пламенем собственными силами.
Telegram / МЧС России