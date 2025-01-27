«Было много дыма»: Пауэрбанк взорвался в рюкзаке у мальчика в пермской школе

Утром 27 января в школе №116 на Технической улице в Перми раздался взрыв. Как сообщает 360.ru, в рюкзаке одного из учеников взорвалась портативная зарядка.

«Пауэрбанк загорелся во время перемены прямо в рюкзаке у мальчика. У него немного подгорела рубашка, но сам он не пострадал. Было очень много дыма», — рассказал источник.

ЧП произошло на перемене в промежуток с 9 до 10 утра. Пожарных и медиков в школу не вызывали. Первой о возгорании узнала учитель географии, она и потушила загоревшиеся от пауэрбанка тетради и учебники. Детей из коридора вывела одна из учениц.

«Я уводила детей из начальной школы в классы, чтобы они не надышались дымом», — рассказала очевидица в беседе с kp.ru.

В департаменте образования администрации Перми заявили, что никто из учащихся не пострадал. Родители ученика, у которого взорвался пауэрбанк, подтвердили, что купили сыну новый аккумулятор. Они посетовали, что не убедились в его качестве прежде, чем отдать в пользование ребёнку.