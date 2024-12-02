«Орешник» (ракета)
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2 декабря, 12:37

В Москве загорелся офис из-за пауэрбанка на зарядке

В Москве офис загорелся из-за пауэрбанка, стоявшего на зарядке. По данным SHOT, пожар произошёл в двухэтажном здании бизнес-центра «Флеш Ланж» на Спартаковской площади.

По предварительны данным, во время зарядки произошло короткое замыкание в розетке. Работники офиса сами справились с возгоранием. Обошлось без пострадавших.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Твери музыкальная колонка спалила комнату в общежитии. Студент просто оставил её на кровати заряжаться и ушёл. Колонка загорелась, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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