В Москве загорелся офис из-за пауэрбанка на зарядке

В Москве офис загорелся из-за пауэрбанка, стоявшего на зарядке. По данным SHOT, пожар произошёл в двухэтажном здании бизнес-центра «Флеш Ланж» на Спартаковской площади.

По предварительны данным, во время зарядки произошло короткое замыкание в розетке. Работники офиса сами справились с возгоранием. Обошлось без пострадавших.