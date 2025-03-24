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23 марта, 23:26

В Великом Новгороде тушат пожар на рынке на площади 800 квадратов

Пожар на рынке в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / МЧС Новгородской области

Пожар на рынке в Нижнем Новгороде. Обложка © Telegram / МЧС Новгородской области

Крупный пожар произошёл на центральном рынке в Великом Новгороде. Там на улице Прусской загорелось двухэтажное торговое здание. Огонь уже распространился на площади 800 квадратных метров.

«С пожаром борются 50 сотрудников МЧС, привлекли 14 единиц техники»,уточнили в региональном главке МЧС.

Пожар на рынке в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / МЧС Новгородской области

В ведомстве добавили, что тушение огня осложняется сильным задымлением. Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

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Ранее Life.ru сообщал, что во Владивостоке из-за поджога сгорели 22 припаркованные на автостоянке машины. Огонь уже потушили. Поджигателя ищут местные правоохранительные органы.

Лия Мурадьян
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