В Великом Новгороде тушат пожар на рынке на площади 800 квадратов

Крупный пожар произошёл на центральном рынке в Великом Новгороде. Там на улице Прусской загорелось двухэтажное торговое здание. Огонь уже распространился на площади 800 квадратных метров.

«С пожаром борются 50 сотрудников МЧС, привлекли 14 единиц техники», — уточнили в региональном главке МЧС.

Пожар на рынке в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / МЧС Новгородской области

В ведомстве добавили, что тушение огня осложняется сильным задымлением. Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.