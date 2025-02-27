Оригами, лепка и рисование: Родителям объяснили, как сэкономить на хобби детей

Занимаясь с детьми оригами, лепкой, рисованием и делая поделки из спичек и бутылок, родители могут сэкономить на их хобби. А сбор гербария поможет малышам познать окружающий мир. Кроме того, современные способны помогут в освоении искусства фотографии. Такие советы россиянам дала сенатор Ольга Епифанова.

Также она напомнила гражданам, что для них доступны бесплатные библиотеки. Ещё одним экономичным хобби парламентарий считает домашнюю готовку. Кроме того, в квартире на подоконнике можно выращивать как цветы, так и огородные культуры.

«Для любого ребёнка главное — дружная семья, внимание родителей, совместно проведённое время с родителями, братьями и сёстрами, вместе выполненные работы», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».