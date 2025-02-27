«Праздник станет ярче»: Повар рассказала, как испечь разноцветные блины на Масленицу

И без того красочная Масленица станет ещё ярче, если вместо привычных блинов приготовить разноцветные (на фото). Рецепт вкусного праздничного лакомства в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» раскрыла повар Алина Садовская.

По её словам, для блинов необходимо взять один литр молока, шесть яиц и столько же столовых ложек сахара, 100 грамм растительного масла и 250 грамм муки, соль по вкусу. Все жидкие продукты следует предварительно смешать миксером в течение трёх минут, а далее — постепенно добавлять муку, контролируя консистенцию смеси.