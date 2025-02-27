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27 февраля, 09:08

«Праздник станет ярче»: Повар рассказала, как испечь разноцветные блины на Масленицу

Повар Алина Садовская раскрыла рецепт разноцветных блинов на Масленицу

Разноцветные блины на Масленицу. Фото © Алина Садовская / «Подмосковье сегодня»

Разноцветные блины на Масленицу. Фото © Алина Садовская / «Подмосковье сегодня»

И без того красочная Масленица станет ещё ярче, если вместо привычных блинов приготовить разноцветные (на фото). Рецепт вкусного праздничного лакомства в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» раскрыла повар Алина Садовская.

По её словам, для блинов необходимо взять один литр молока, шесть яиц и столько же столовых ложек сахара, 100 грамм растительного масла и 250 грамм муки, соль по вкусу. Все жидкие продукты следует предварительно смешать миксером в течение трёх минут, а далее — постепенно добавлять муку, контролируя консистенцию смеси.

«Мы с детьми ещё экспериментирует и добавляем различные пищевые красители на водяной основе. Так праздник становится ещё ярче», — отметила эксперт.

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«Бомба замедленного действия»: Названа самая вредная начинка для блинов

Ранее шеф-повар поделился рецептом тонких и вкусных блинов на Масленицу. В свою очередь, диетолог рассказала, кому на Масленицу лучше отказаться от блинов. Также россиянам объяснили, как не раздобреть на блинах в Масленичную неделю.

Борис Эльфанд
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