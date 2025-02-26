«Бомба замедленного действия»: Названа самая вредная начинка для блинов
Диетолог Капустина: Сгущёнка и масло — самая вредная начинка для блинов
24 февраля в России стартовала Масленица, главным гастрономическим символом которой являются блины. Праздничное лакомство считается довольно калорийным блюдом, а особенно вредной для здоровья его делают некоторые начинки, предупредила врач-диетолог Алёна Капустина.
«Блины сами по себе — достаточно калорийное блюдо, выбор неправильной начинки может увеличить их калорийность в разы. Важно выбрать начинки, которые не только вкусные, но и полезные», — отметила она в беседе с RuNews24.ru.
По словам эксперта, сочетание сгущённого молока и сливочного масла — это самая вредная начинка для блинов. Смесь большого количества сахара и насыщенных жиров является «бомбой замедленного действия» для человеческого организма. Такая начинка провоцирует отложение жира и скачки сахара в крови, заключила диетолог.
Ранее диетолог рассказала, кому стоит отказаться от блинов. По словам эксперта, при заболеваниях ЖКТ и некоторых других недугах не следует налегать на масленичное лакомство. Кроме того, любителей блинов предупредили о скрытой угрозе крошечных размеров.
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