«Бомба замедленного действия»: Названа самая вредная начинка для блинов

24 февраля в России стартовала Масленица, главным гастрономическим символом которой являются блины. Праздничное лакомство считается довольно калорийным блюдом, а особенно вредной для здоровья его делают некоторые начинки, предупредила врач-диетолог Алёна Капустина.

«Блины сами по себе — достаточно калорийное блюдо, выбор неправильной начинки может увеличить их калорийность в разы. Важно выбрать начинки, которые не только вкусные, но и полезные», — отметила она в беседе с RuNews24.ru.

По словам эксперта, сочетание сгущённого молока и сливочного масла — это самая вредная начинка для блинов. Смесь большого количества сахара и насыщенных жиров является «бомбой замедленного действия» для человеческого организма. Такая начинка провоцирует отложение жира и скачки сахара в крови, заключила диетолог.