«Тяжесть и изжога»: Диетолог рассказала, кому на Масленицу лучше отказаться от блинов

Лучше отказаться от блинов, если после их употребления появляется изжога и тошнота. Об этом рассказала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. По её словам, такие признаки — показатель проблем с ЖКТ.

«Если после блинов появляется тяжесть, изжога или боли в животе, это может говорить о непереносимости. В таких случаях лучше выпить травяной чай, например, мятный или ромашковый, и не перегружать желудок следующими приёмами пищи. Если неприятные ощущения не проходят, стоит обратиться к врачу», — сказала Джутова в беседе с РИАМО.

Специалист также указала, что блины можно сделать более полезными, заменив обычную пшеничную муку на цельнозерновую. Она рекомендовала использовать оливковое или кокосовое масло вместо сливочного. По её словам, добавление семян льна или чиа в тесто увеличит содержание клетчатки, а замена молока на растительное, такое как миндальное или овсяное, сделает блины легче усваиваемыми.

Диетолог предупредила, что людям с заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит, язва или панкреатит, следует ограничить потребление блинов. Она также отметила, что осторожнее с ними должны быть и те, кто страдает от избыточного веса или диабета, так как в тесте и начинках содержится много углеводов и сахара. Врач добавила, что не рекомендуется употреблять блины в больших количествах тем, кто имеет непереносимость определённых компонентов, таких как глютен или молоко.