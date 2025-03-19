Кубики с заразой: Инфекционист призвала россиян не покупать заранее нарезанные фрукты

Покупка предварительно нарезанных фруктов и овощей в супермаркете может подвергнуть вас риску потенциально смертельной инфекции, говорят зарубежные врачи. Их исследования показывают, что упаковки с нарезанными кубиками манго, дыни и ананаса с гораздо большей вероятностью кишат вредными бактериями, чем целые фрукты. Life.ru спросил у врача-инфекциониста и диетолога Марият Мухиной, действительно ли нам есть чего бояться, и узнал две новости — хорошую и плохую.

По словам эксперта, определённые риски потребления нарезанных фруктов и овощей существуют. Прежде всего стоит обратить внимание на то, что при резке овощей и фруктов может происходить потеря некоторых полезных веществ, включая антиоксиданты, которые являются ценными компонентами свежих овощей и фруктов. Они играют значимую роль в поддержании нашего здоровья, и при нарезке они окисляются, поэтому салаты и смузи могут быть менее полезны, чем цельные овощи и фрукты. Это актуально и для уже нарезанных овощей и фруктов, оставленных на прилавке, которые могут быть подвержены окислению и потере питательных веществ.

Если мы изучим кухни народов с хорошей демографией, которые смогли увеличить население при отсутствии антибиотиков и моющих средств, например китайскую кухню, мы увидим, что там часто используется обжарка, даже свежих огурцов. Это действительно дезинфицирует продукты, делая их более безопасными для потребления, поскольку температурная обработка убивает многие патогенные микроорганизмы, в том числе те, что могут вызывать заболевания. Врач Марият Мухина

Таким образом, по словам собеседницы Life.ru, методы приготовления пищи имеют большое значение и использование высоких температур в кулинарии может свести к минимуму риск инфекций и обеспечить выживание целых наций. С другой стороны, существуют и примеры японской кухни, где много блюд из сырых продуктов, включая рыбу и морепродукты, но там также наблюдаются высокая продолжительность жизни и уровень здоровья.

«Переходя к современным методам обработки свежих продуктов, стоит отметить, что использование специализированных средств для мытья овощей и фруктов действительно увеличивает уровень безопасности потребления. Эти средства помогают эффективно удалять остатки грязи, пестицидов и патогенов. Однако это не гарантирует полной защиты, так как нарезанные продукты в магазинах могут быть менее безопасными, поскольку они уже подвергались воздействию микробов во время нарезки и упаковки», — говорит Мухина.

Важно учитывать, что с точки зрения безопасности пищевых продуктов каждый шаг, начиная от выращивания и транспортировки до хранения и приготовления, имеет значение. По словам нашего эксперта, стоит крепко подумать, где вы покупаете овощи. Например, опасность домашних овощей, приобретённых на стихийных рынках, заключается в том, что их могут обрабатывать фекалиями, что отсутствует на лицензированных сельскохозяйственных предприятиях.

«Важно использовать специальные средства для мытья свежих овощей и фруктов, применять замачивание и другие методы обработки, чтобы снизить риски и обеспечить безопасность продуктов», — добавила собеседница Life.ru.