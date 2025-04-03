Россиянам раскрыли лайфхаки дешёвых покупок на маркетплейсах

На маркетплейсах одни и те же товары продаются по разным ценам, поэтому перед покупкой стоит изучить разные предложения, чтобы выбрать лучшее с учётом сроков доставки и отзывов пользователей. Кроме того, следует обращать внимание на сезонные скидки, рекомендовал эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев.

«Сезонные и акционные скидки действительно могут быть способом покупки необходимого товара по сниженной цене. Однако нередко перед периодом ожидаемых скидок цена на товар завышается, и итоговая скидка может быть незначительной», — предупредил он в интервью радио Sputnik.

Специалист также подчеркнул, что маркетплейсы зачастую предлагают собственные платёжные системы, за использование которых полагается скидка или кэшбек. Кроме того, для экономии можно поискать промокоды. Наконец, важное значение имеют программы лояльности банков, которые сотрудничают с электронными площадками.

«Банковские программы лояльности нередко партнёрствуют с маркетплейсами: если за покупку на платформе можно получить кэшбек / бонусы от банка, это нужно использовать», — призвал эксперт.