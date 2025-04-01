Экономист объяснил, почему нереально заморозить цены на новостройки

Заморозить цены на новостройки в одной точке не представляется возможным в рамках рыночной экономики. Застройщики в любом случае обойдут ограничения на стоимость, а покупателю придётся купить квартиру по этой цене. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru экономист Павел Луценко.

Рыночная экономика не предусматривает регулирования цен «командными способами», отметил эксперт. В теории можно заставить застройщиков подписывать соглашения с установленной заранее ценой, но вы удивитесь, как быстро они обойдут это ограничение, заставив покупателей платить столько, сколько им надо.

К примеру, они не нарушат закон, заключив дополнительное соглашение в пару к основному. Так, покупатель будет платить не за жильё, а за какие-то опции, пояснил экономист. Цену на новостройки определяет баланс между спросом и предложением, доступность ипотеки, уровень доходов населения и прочие показатели.