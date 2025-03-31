Юрист назвал профессии, которым положены субсидии на покупку жилья

Помощь государства с приобретением жилья могут получить депутаты, чиновники, сотрудники судебной и правоохранительной систем, специалисты экстренных служб, медики и военнослужащие. На какие именно льготы представители вышеперечисленных профессий могут рассчитывать, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Государственные служащие, включая депутатов, сотрудников министерств, ведомств и налоговых органов, которые отработали не менее трёх лет, имеют право на получение субсидии для приобретения жилья. Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от региона, профессиональной деятельности, трудового стажа, состава семьи и других факторов, отметил юрист в беседе с RT.

Судьи и сотрудники Следственного комитета с трудовым стажем более десяти лет могут подать заявку на единовременную выплату или получение жилья в собственность. Сумма помощи рассчитывается с учётом площади жилого помещения, его рыночной стоимости, срока службы и иных критериев.

Сотрудники правоохранительных органов, МЧС, Росгвардии, ФСБ и таможенных служб также могут претендовать на единовременную выплату, служебное жильё или недвижимость в собственность. Основное условие — отсутствие другого жилья в собственности или по договору социального найма, а также стаж службы не менее десяти лет.

Врачи и учителя, готовые переехать в сельскую местность или малые города, получают единовременную выплату в размере до 1 млн рублей по программам «Земский врач» и «Земский учитель». Для северных территорий и Дальнего Востока сумма увеличивается до 2 млн рублей. Эти средства можно использовать на покупку жилья, ремонт или погашение ипотеки.

Военнослужащие и члены их семей имеют право на служебное жильё, компенсацию арендной платы или жилищную субсидию. Размер субсидии зависит от стажа, заслуг и количества членов семьи. На такую поддержку могут также рассчитывать родственники погибших военнослужащих.