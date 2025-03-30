Эксперт объяснил, как изменения в семейной ипотеке отразятся на малых городах России
Аналитик Николаев: Новая семейная ипотека поможет жителям провинций купить жильё
Распространение семейной ипотеки на вторичные квартиры поможет жителям провинциальных городов с малым количеством новостроек приобрести собственное жильё, уверен аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Он посчитал решение властей актом социальной справедливости.
Тем не менее, по мнению эксперта, серьёзных изменений на рынках недвижимости ждать не следует. Он подчеркнул, что люди уезжают из провинции не только ради покупки жилья, но и из-за более развитой инфраструктуры в крупных городах.
«Люди переезжают не только из-за возможности взять ипотеку по льготной цене в новостройках, они переезжают также из-за развитой инфраструктуры: наличия образовательных и медицинских учреждений, большого количества торговых площадей, возможности легко и быстро найти работу», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».
Ранее россиянам рассказали об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля 2025 года. В частности, льготные условия начнут распространяться на вторичное жильё. Кроме того, гражданам объяснили, как воспользоваться льготными ипотеками под 2% и 3%.
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