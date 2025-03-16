Стрём или норм: Риелтор рассказал, стоит ли брать вторичку в ипотеку

Наиболее эффективный подход на текущем рынке заключается в том, чтобы размещать свои сбережения на депозитах, увеличивать их и ожидать снижения ключевой ставки по ипотечным кредитам. При этом приобретение вторичного жилья в ипотеку может оказаться не самым оптимальным вариантом. Об этом заявил основатель, почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Мне кажется, что сейчас, если и берут ипотеку на вторичном рынке, то исключительно на очень короткий срок, пока, не будет продано что-то своё, либо для небольшого улучшения. То есть с нуля квартиру сейчас по ставке 27-29% крайне мало, кто готов брать в ипотеку. Поэтому наиболее правильная стратегия на сегодняшнем рынке — это размещать накопления на депозитах, приумножать и ждать, когда ключевая ставка по ипотеке начнёт снижаться», — рассказал риелтор в беседе радио «Комсомольская правда».