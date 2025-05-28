Врач предупредил о риске надолго засесть в туалете из-за колы Evervess после замены ингредиента

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28 мая, 10:33

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Mash: Компания PepsiCo тайком заменила сахар на подсластители в коле Evervess

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Art Konovalov

Компания PepsiCo тайно заменила сахар на подсластители в коле Evervess, утверждает Mash. Как пишет телеграм-канал, такие изменения могут привести к проблемам с пищеварением, включая диарею.

По словам гастроэнтеролога Никиты Харлова, в Evervess обнаружили не только привычный набор подсластителей — ацесульфам калия, аспартам, цикламаты, сахарин и фенилаланин, — но и дополнительные компоненты: бензоат натрия, цитрат натрия, гуммиарабик и сорбат калия. Именно эти добавки могут вызвать сильное расстройство желудка после употребления 1,5 литра напитка.

«Я не знаю, что это за газировка такая, но они положили в неё всё, что может жидкий стул давать», — прокомментировал эксперт.

Утверждается, что ранее сахарозаменитель появился в «Любимой коле» от того же производителя. В PepsiCO отказ от сахара назвали вынужденной мерой. Также там заявили, что жалоб в связи с этим пока не получали. Однако Mash утверждает, что потребители сталкиваются с проблемами с кишечником после употребления Evervess.

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Наталья Афонина
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