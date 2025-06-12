Life.ru выяснил, как уровень холестерина в крови зависит от способа заварки кофе

Кофе остаётся повседневным напитком для миллионов людей, однако его влияние на уровень холестерина зависит не только от количества, но и от метода приготовления. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова.

Холестерин — вещество, необходимое организму для синтеза гормонов, строительства клеточных мембран и усвоения витаминов. Однако повышенный уровень холестерина увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку способствует образованию атеросклеротических бляшек внутри сосудов. Елена Хохлова Врач-диетолог, доктор медицинских наук

По словам специалиста, особое внимание следует уделять способу заваривания кофе. Напиток, приготовленный без бумажной фильтрации, — например, эспрессо, капучино или кофе по-восточному, — содержит дитерпены, в частности кафестол и кавеол. Эти соединения активизируют выработку холестерина в печени. Их концентрация в напитке особенно высока при использовании метода прямого контакта воды с молотыми зёрнами.

Фильтрация через бумагу значительно снижает содержание этих веществ. При этом полезные соединения, такие как полифенолы, сохраняются. Они обладают выраженными антиоксидантными свойствами и не влияют на уровень липидов в крови.

Хохлова рекомендует соблюдать несколько принципов: Использовать бумажные фильтры при приготовлении;

Ограничивать потребление двумя-тремя чашками в день;

Отдавать предпочтение зерну с умеренной или сильной обжаркой;

Периодически заменять кофе на чёрный или зелёный чай.

«Таким образом, умеренное потребление правильно приготовленного кофе не оказывает негативного воздействия на здоровье организма. Следуя простым правилам, вы сможете наслаждаться любимым напитком, не опасаясь последствий для здоровья», — заключила диетолог.