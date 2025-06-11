Истинная сладость: Диетолог рассказала, как выбрать идеальные летние ягоды

Сезонные ягоды – не просто лакомство, но и ценный источник нутриентов. Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в эфире «Радио 1» поделилась ключевыми рекомендациями по их выбору и употреблению.

«Для здорового человека, кишечник которого хорошо переваривает и усваивает пищу, полезны все ягоды и фрукты, выращенные в естественных условиях без химикатов. Нужно употреблять те, что богаты биофлавоноидами, витаминами и минералами», — советует Королёва.

При выборе важно не поддаваться на внешнюю привлекательность: зачастую самые нарядные плоды оказываются безвкусными. Истинная сладость и польза скрываются в более мелких, невзрачных, но естественно созревших ягодах. Не стесняйтесь запросить документы о происхождении, чтобы убедиться, что продукт не был искусственно доведён до кондиции.

Однако не всем ягоды одинаково полезны. Помимо очевидной аллергии, существует риск скрытой непереносимости. Иммунная система может формировать комплексы в ответ на определённые ягоды, что способно поддерживать или запускать аутоиммунные процессы. Поэтому крайне важно прислушиваться к своему организму и, при необходимости, пройти диагностическое тестирование.

Что касается количества, диетолог советует умеренное потребление: не более двух горстей ягод разных видов за раз. Это оптимально в качестве перекуса между основными приёмами пищи, но ни в коем случае не заменяет полноценный рацион. Людям с избыточным весом сезон ягод может помочь в лёгком похудении. Для детей до двух лет вводить ягоды следует постепенно и с большой осторожностью, наблюдая за реакцией организма.