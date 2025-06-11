Истинная сладость: Диетолог рассказала, как выбрать идеальные летние ягоды
Диетолог Королёва: Самые полезные ягоды созревают в естественных условиях
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Сезонные ягоды – не просто лакомство, но и ценный источник нутриентов. Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в эфире «Радио 1» поделилась ключевыми рекомендациями по их выбору и употреблению.
«Для здорового человека, кишечник которого хорошо переваривает и усваивает пищу, полезны все ягоды и фрукты, выращенные в естественных условиях без химикатов. Нужно употреблять те, что богаты биофлавоноидами, витаминами и минералами», — советует Королёва.
При выборе важно не поддаваться на внешнюю привлекательность: зачастую самые нарядные плоды оказываются безвкусными. Истинная сладость и польза скрываются в более мелких, невзрачных, но естественно созревших ягодах. Не стесняйтесь запросить документы о происхождении, чтобы убедиться, что продукт не был искусственно доведён до кондиции.
Однако не всем ягоды одинаково полезны. Помимо очевидной аллергии, существует риск скрытой непереносимости. Иммунная система может формировать комплексы в ответ на определённые ягоды, что способно поддерживать или запускать аутоиммунные процессы. Поэтому крайне важно прислушиваться к своему организму и, при необходимости, пройти диагностическое тестирование.
Что касается количества, диетолог советует умеренное потребление: не более двух горстей ягод разных видов за раз. Это оптимально в качестве перекуса между основными приёмами пищи, но ни в коем случае не заменяет полноценный рацион. Людям с избыточным весом сезон ягод может помочь в лёгком похудении. Для детей до двух лет вводить ягоды следует постепенно и с большой осторожностью, наблюдая за реакцией организма.
Никогда не пренебрегайте мытьём ягод. Ранее врач рассказала, какие заболевания может спровоцировать поедание немытых плодов. По её словам, они могут стать источником заражения кишечной палочкой, сальмонеллёзом или гельминтозами.