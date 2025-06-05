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5 июня, 05:16

Температура, тошнота и рвота: Врач рассказала, чем можно заразиться от немытых ягод

Врач Очинская: Немытые ягоды при употреблении грозят заражением сальмонеллёзом

Съев немытые ягоды можно заразиться сальмонеллезом. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Съев немытые ягоды можно заразиться сальмонеллезом. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

С началом летнего сезона наступает время свежих ягод, которые, несмотря на свои питательные свойства, могут таить в себе значительные риски для здоровья, если их не помыть перед употреблением. Врач-инфекционист из «СМ-Клиника» Наталья Очинская в беседе с «Газетой.ru» предупредила, что неочищенные ягоды могут стать источником заражения кишечной палочкой, сальмонеллёзом или гельминтозами.

Она пояснила, что при инфицировании кишечной палочкой у человека могут наблюдаться расстройство пищеварения, сопровождающееся жидким стулом, иногда с примесями слизи, приступами тошноты и рвоты. Также не исключены повышение температуры, головная боль и неприятные ощущения в области живота. Что касается сальмонеллёза, то, по словам специалиста, это заболевание стремительно развивается — уже через 12 часов после употребления заражённых ягод.

«Сальмонеллёз отличает резкое начало в течение 12 часов после употребления заражённых ягод, высокая температура, тошнота, рвота, жидкий пенистый стул, часто зеленоватый», — отметила она.

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Артём Гапоненко
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