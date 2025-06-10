«Арктическая малина»: На Урале зацвела реликтовая редкая ягода со вкусом ананаса

В национальном парке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) расцвела княженика — самая редкая ягода этих мест. Как сообщили в пресс-службе парка, это растение является реликтовым видом, сохранившимся ещё со времён плейстоценового оледенения.

«По одной из версий, название возникло из-за того, что это лесное лакомство очень нравилось дочерям русских князей. Это красивое имя под стать виду и вкусу: похожая на темно-бордовую малину княженика напоминает ананас», — сообщили в парке.

Растение встречается на Киалимской пади, по берегам реки Большой Киалим и вдоль старой Киалимской дороги. Несмотря на широкий ареал — княженика растёт даже за Полярным кругом — она редко плодоносит. Эту арктическую малину называют по-разному: мамура, моховая малина, княжица, лапушка-морошка. Для жителей Урала и Севера она не просто лакомство, а часть культурного наследия, сохранившаяся со времён ледникового периода.