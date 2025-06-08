Не просто эстетика: Life.ru узнал, как подвязками и подкормками растений добиться щедрого урожая

В Союзе дачников Подмосковья подчеркнули значение правильной агротехники при выращивании овощей. Председатель организации, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал Life.ru, что подвязка растений — не формальность, а один из ключевых приёмов, влияющих на урожайность и здоровье кустов.

Подвязка – это не просто эстетика, а необходимость, особенно для высокорослых сортов. Подвязанные растения лучше проветриваются, меньше подвержены заболеваниям, а плоды не касаются земли, что снижает риск гниения. Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

Томаты и перцы

Среди требующих подвязки в первую очередь называются томаты. Эти растения нуждаются в стабильной опоре, будь то колья, шпалеры или иные вертикальные конструкции. Важно использовать мягкий материал — тканевые ленты или специальные фиксаторы, чтобы не травмировать стебель.

Аналогичный подход применяется к крупноплодным сортам перца. Чаплин уточнил, что без своевременной поддержки ветви могут сломаться под весом плодов, особенно после дождей или при резких порывах ветра.

Огурцы и фасоль

Вертикальная шпалера также подойдёт для огурцов: она улучшает освещённость и способствует лучшей вентиляции, что напрямую отражается на количестве и качестве завязей. В случае с огурцами допускается использование сеток, по которым плети поднимаются самостоятельно.

Вьющуюся фасоль необходимо направлять вверх с помощью опор, что помогает экономить пространство и облегчает сбор урожая. Кустовые сорта, по словам эксперта, в подвязке обычно не нуждаются, однако при сильной нагрузке не помешает установить опорные конструкции, особенно в период массового плодоношения.

«После подвязки растения испытывают стресс, поэтому важно поддержать их подкормкой. Я рекомендую использовать комплексные минеральные удобрения с преобладанием фосфора и калия. Они помогут растениям укрепить корневую систему и подготовиться к плодоношению», — отметил Чаплин.

Дополнительно можно использовать органические составы. В частности, хорошо зарекомендовали себя настой древесной золы и разведённый куриный помёт. Эти средства улучшают структуру почвы и насыщают её микроэлементами, необходимыми для полноценного развития.