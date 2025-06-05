Агроном Ганичкина назвала топ важных дел в саду, которые нужно успеть сделать в июне

Кто опоздал с посевами, можно ещё всё посеять: и однолетние цветы, и морковь, и свёклу, и укроп посеять, и горох посеять. Особенно гороха больше посеять, он очень полезен для здоровья. Особенно сахарный горох, его клетчатка необыкновенно полезна для кишечника и для всего организма.

Для тех, кто уже всё посеял, тоже есть совет: через 7–19 дней обязательно нужно всё подкормить, потому что растения прижились, особенно в теплице. Ганичкина рекомендует такой раствор: в 10 литрах воды развести 2–3 столовые ложки любого жидкого полного минерального удобрения, где есть азот, фосфор и калий, и подкормить все растения, чтобы они в дальнейшем быстрее набирали рост и развивались.