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5 июня, 05:00

Агроном Ганичкина назвала топ важных дел в саду, которые нужно успеть сделать в июне

Агроном Ганичкина: В июне ещё не поздно посеять морковь, свёклу и укроп

Обложка © ТАСС / Оксана Король

Обложка © ТАСС / Оксана Король

В июне садовый сезон в разгаре, и что важно успеть сделать в этом месяце — Life.ru рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.

В первую очередь, по словам эксперта, это посадки в теплицу и открытый грунт. В первой декаде июня сажают огурцы и помидоры.

Кто опоздал с посевами, можно ещё всё посеять: и однолетние цветы, и морковь, и свёклу, и укроп посеять, и горох посеять. Особенно гороха больше посеять, он очень полезен для здоровья. Особенно сахарный горох, его клетчатка необыкновенно полезна для кишечника и для всего организма.

Октябрина Ганичкина

Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

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Для тех, кто уже всё посеял, тоже есть совет: через 7–19 дней обязательно нужно всё подкормить, потому что растения прижились, особенно в теплице. Ганичкина рекомендует такой раствор: в 10 литрах воды развести 2–3 столовые ложки любого жидкого полного минерального удобрения, где есть азот, фосфор и калий, и подкормить все растения, чтобы они в дальнейшем быстрее набирали рост и развивались.

Также важно заняться газоном. Траву косят каждые 7–8 дней, а если пропустить — её будет труднее скашивать. И газон тоже не забудьте подкормить.

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Ольга Годуненко
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