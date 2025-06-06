На севере Пермского края собрали первый урожай бананов

В зимнем саду заповедника «Вишерский» в Пермском крае собрали первый урожай бананов. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

«Во Всемирный день окружающей среды банан в зимнем саду заповедника «Вишерский» порадовал созревшим плодом. Хозяйка зимнего сада Нина Махова угостила первым вишерским бананом посетителей», — говорится в сообщении.

Урожай бананов собрали в зимнем саду заповедника «Вишерский» в Пермском крае. Видео © VK / Заповедник «Вишерский»

Многие дегустаторы по достоинству оценили угощение. На вкус плоды были намного лучше, чем те, которые продаются в магазинах. Особенно дополнял ощущения необыкновенный тропический аромат.

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