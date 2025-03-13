Ставропольские бананы станут реальностью уже в следующем году
В России планируют собрать урожай бананов уже к 2026 году
На Ставрополье хотят собрать первый урожай бананов уже в 2026 году. Промышленный комплекс площадью 46 гектар построят в Невинномысске. Об этом рассказал министр сельского хозяйства края Сергей Измалков на площадке ТАСС.
«Сейчас на участке устанавливаются коммуникации — проводится электричество, газоснабжение. После того как будут решены технические вопросы, начнётся работа по выращиванию плодов. Первый урожай планируем получить уже в 2026 году», — сообщил министр, добавив, о возможности причисления бананов к статусу сельхозпродукции.
Ранее Life.ru рассказывал, что Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства планировала к концу 2025 года продемонстрировать первые бананы, которые выращены на территории России. Их хотят выращивать в специальных теплицах.
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