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13 марта, 12:25

Ставропольские бананы станут реальностью уже в следующем году

В России планируют собрать урожай бананов уже к 2026 году

На Ставрополье хотят собрать первый урожай бананов уже в 2026 году. Промышленный комплекс площадью 46 гектар построят в Невинномысске. Об этом рассказал министр сельского хозяйства края Сергей Измалков на площадке ТАСС.

«Сейчас на участке устанавливаются коммуникации — проводится электричество, газоснабжение. После того как будут решены технические вопросы, начнётся работа по выращиванию плодов. Первый урожай планируем получить уже в 2026 году», — сообщил министр, добавив, о возможности причисления бананов к статусу сельхозпродукции.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства планировала к концу 2025 года продемонстрировать первые бананы, которые выращены на территории России. Их хотят выращивать в специальных теплицах.

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Shutterstock / FOTODOM / Ccu.bat

Николай Рюмин
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