В Госдуме оценили возможность выращивания бананов в РФ, напомнив про соловецкие арбузы

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал возможность выращивания бананов в России. В беседе с Life.ru депутат поделился, что потенциал для этого у РФ достаточно большой, однако стоит помнить, что без поддержки государства выращивать бананы будет не менее сложно, чем помидоры.

Михаил Делягин прокомментировал возможность выращивания бананов в РФ. Видео © Life.ru

«Я напомню, что в нашей стране соловецкие монахи выращивали арбузы, а когда я служил на Дальнем Востоке, местные любители выращивали виноград. Нельзя сказать, что он был огромный, но это был нормальный виноград, он был сладкий <...>», — заявил депутат.

При этом парламентарий добавил, что в этом вопросе важна поддержка государства.