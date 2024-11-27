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27 ноября, 12:23

В Госдуме оценили возможность выращивания бананов в РФ, напомнив про соловецкие арбузы

Депутат Делягин: В РФ можно выращивать бананы, но важна поддержка государства

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал возможность выращивания бананов в России. В беседе с Life.ru депутат поделился, что потенциал для этого у РФ достаточно большой, однако стоит помнить, что без поддержки государства выращивать бананы будет не менее сложно, чем помидоры.

Михаил Делягин прокомментировал возможность выращивания бананов в РФ. Видео © Life.ru

«Я напомню, что в нашей стране соловецкие монахи выращивали арбузы, а когда я служил на Дальнем Востоке, местные любители выращивали виноград. Нельзя сказать, что он был огромный, но это был нормальный виноград, он был сладкий <...>», — заявил депутат.

При этом парламентарий добавил, что в этом вопросе важна поддержка государства.

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Напомним, ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что Россия хочет последовать примеру Казахстана и начать таким же образом выращивать бананы, но на данном этапе с экономической точки зрения это невыгодно. По её словам, страна сейчас стала поставлять больше муки, мясных и молочных продуктов, однако «нельзя идти напролом», проталкивая свой экспорт в страны, которые хотят наладить собственное производство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hanna_photo

Алена Пенчугина
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