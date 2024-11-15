«В канавах и на свином навозе»: Российский рынок заполонили креветки, выращенные на «дряни»

Россия омывается 14 морями и имеет выходы в три океана. Наша страна добывает и заготавливает лучшие в мире креветки из северных широт, однако объёмы добычи оставляет желать лучшего, заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, отечественные креветки поставляются в Японию «по цене чугунного моста», а в это время на российский рынок поступают морепродукты из Китая, Индонезии, Вьетнама и Гренландии. Эксперт подчеркнул, что креветки из Азии не могут сравниться с дикими собратьями из северных морей, потому как выращиваются буквально на навозе.