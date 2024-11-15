«В канавах и на свином навозе»: Российский рынок заполонили креветки, выращенные на «дряни»
Эксперт Савельев: В России продаются креветки из Азии, выращенные на навозе
Россия омывается 14 морями и имеет выходы в три океана. Наша страна добывает и заготавливает лучшие в мире креветки из северных широт, однако объёмы добычи оставляет желать лучшего, заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
По его словам, отечественные креветки поставляются в Японию «по цене чугунного моста», а в это время на российский рынок поступают морепродукты из Китая, Индонезии, Вьетнама и Гренландии. Эксперт подчеркнул, что креветки из Азии не могут сравниться с дикими собратьями из северных морей, потому как выращиваются буквально на навозе.
«Там они выращивают их в канавах. Страшно сказать, лучше всего они растут на свином навозе, на курином помёте, на всей этой дряни. <…> Поэтому всё это растет, кишит и с большим задором поставляется на все мировые рынки, в том числе на российские», — предупредил собеседник 360.ru.
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