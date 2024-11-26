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26 ноября, 12:05

Банановые плантации разрастутся в России

Минсельхоз хочет выращивать в России бананы по опыту Казахстана

Россия хочет последовать примеру Казахстана и начать таким же образом выращивать бананы, но на данном этапе с экономической точки зрения это невыгодно. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на международном форуме Финансового университета.

«Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане — Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придём. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но всё же меняется», — сказала глава Минсельхоза.

Министр отметила, что в России выращивают множество растениеводческих культур, однако президент поручил увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в полтора раза к 2030 году. По её словам, страна сейчас стала поставлять больше муки, мясных и молочных продуктов, однако «нельзя идти напролом», проталкивая свой экспорт в страны, которые хотят наладить собственное производство.

Она подчеркнула, что ключевой задачей России в этой сфере является выращивание и экспорт пшеницы. По крайней мере, до тех пор, пока люди её едят.

Доигрались: Россия обрубила канал поставок зерна в Евросоюз
Доигрались: Россия обрубила канал поставок зерна в Евросоюз

Ранее Life.ru сообщал, что Россия сократила объёмы импорта бананов из Эквадора до рекордно низких показателей. Доля поставок за 2024 год сократилась до 18,9%, однако РФ всё же остаётся крупнейшим покупателем. Во втором месте идут США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hanna_photo

Владимир Озеров
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