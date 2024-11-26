Банановые плантации разрастутся в России
Минсельхоз хочет выращивать в России бананы по опыту Казахстана
Россия хочет последовать примеру Казахстана и начать таким же образом выращивать бананы, но на данном этапе с экономической точки зрения это невыгодно. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на международном форуме Финансового университета.
«Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане — Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придём. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но всё же меняется», — сказала глава Минсельхоза.
Министр отметила, что в России выращивают множество растениеводческих культур, однако президент поручил увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в полтора раза к 2030 году. По её словам, страна сейчас стала поставлять больше муки, мясных и молочных продуктов, однако «нельзя идти напролом», проталкивая свой экспорт в страны, которые хотят наладить собственное производство.
Она подчеркнула, что ключевой задачей России в этой сфере является выращивание и экспорт пшеницы. По крайней мере, до тех пор, пока люди её едят.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия сократила объёмы импорта бананов из Эквадора до рекордно низких показателей. Доля поставок за 2024 год сократилась до 18,9%, однако РФ всё же остаётся крупнейшим покупателем. Во втором месте идут США.
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