Банановые плантации разрастутся в России

Россия хочет последовать примеру Казахстана и начать таким же образом выращивать бананы, но на данном этапе с экономической точки зрения это невыгодно. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на международном форуме Финансового университета.

«Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане — Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придём. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но всё же меняется», — сказала глава Минсельхоза.

Министр отметила, что в России выращивают множество растениеводческих культур, однако президент поручил увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в полтора раза к 2030 году. По её словам, страна сейчас стала поставлять больше муки, мясных и молочных продуктов, однако «нельзя идти напролом», проталкивая свой экспорт в страны, которые хотят наладить собственное производство.

Она подчеркнула, что ключевой задачей России в этой сфере является выращивание и экспорт пшеницы. По крайней мере, до тех пор, пока люди её едят.