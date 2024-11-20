Доигрались: Россия обрубила канал поставок зерна в Евросоюз

Запретительные пошлины Евросоюза на ввоз зерновых из России дали свои плоды, и Москва практически перестала поставлять ЕС сельскохозяйственную продукцию. Так, в сентябре РФ отгрузила членам блока зерна всего на 21 тысячу евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата, подсчитали в РИА «Новости».

Согласно открытым данным, за месяц до введения дополнительного сбора ЕС начал активно импортировать продовольствие из России, закупив зерна на 11,8 миллиона евро. Однако уже в июне, то есть сразу после введения пошлин, сумма сделок упала до 2,9 миллиона евро. Сентябрь же и вовсе побил все антирекорды.