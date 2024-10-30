РФ сократила импорт бананов из Эквадора до минимальной отметки с 2012 года

Экспорт бананов из Эквадора в Россию за период с января по август текущего года сократился до 776 тысяч тонн, что является минимальным показателем за последние 12 лет. Об этом следует из отчётов по данным этой латиноамериканской страны.

Как передаёт РИА «Новости», объем экспорта был сокращён на 20% по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Последний раз столь минимальная отметка отмечалась в 2012 году, когда показатель составил 755 тысяч тонн. Примечательно, что последние пять лет РФ закупала в среднем 958 тысяч тонн, что примерно равно 20-25% всего бананового экспорта этой страны.

За восемь месяцев 2024-го доля поставок в Россию в общем экспорте сократилась до 18,9 процента. Однако Россия всё ещё остаётся крупнейшим покупателем. На втором месте США — 14,8%, а на третьем — Нидерланды (6,9%).