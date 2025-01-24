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Регион
24 января, 12:42

В России планируют вырастить бананы к концу 2025 года

Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства планирует к концу 2025 года продемонстрировать первые бананы, которые выращены на территории России. Об этом рассказал гендиректор ассоциации Андрей Платонов на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса России», организованном Минсельхозом России и Ассоциацией «Народный фермер».

«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы её реализуем. Если всё сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — сказал Платонов в обращении к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут.

Лут пояснила, что имеется распоряжение правительства, утверждающее список продукции, производство которой базируется в России. В перечне есть пшеница, ячмень, кукуруза, яблоки, груши. Министр заключила, что сейчас туда пытаются добавить бананы.

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Напомним, ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что Россия хочет последовать примеру Казахстана и начать таким же образом выращивать бананы, но на данном этапе с экономической точки зрения это невыгодно. Она пояснила, страна сейчас стала поставлять больше муки, мясных и молочных продуктов, однако «нельзя идти напролом», проталкивая свой экспорт в страны, которые хотят наладить собственное производство.

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Shutterstock / FOTODOM / yoel indra

Николай Рюмин
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