В России планируют вырастить бананы к концу 2025 года

Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства планирует к концу 2025 года продемонстрировать первые бананы, которые выращены на территории России. Об этом рассказал гендиректор ассоциации Андрей Платонов на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса России», организованном Минсельхозом России и Ассоциацией «Народный фермер».

«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно. Сегодня закладывается теплица. Есть программа, мы её реализуем. Если всё сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — сказал Платонов в обращении к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут.

Лут пояснила, что имеется распоряжение правительства, утверждающее список продукции, производство которой базируется в России. В перечне есть пшеница, ячмень, кукуруза, яблоки, груши. Министр заключила, что сейчас туда пытаются добавить бананы.