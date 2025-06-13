«Отит и снижение слуха»: Врач предупредила об опасности использования наушников в жару

С приходом летнего зноя обычные наушники превращаются в потенциальный источник опасности. Об этом заявил врач-терапевт Евгений Тарасов. По его словам, в сочетании с естественными ушными выделениями и повышенной влажностью создаётся идеальная среда для быстрого размножения патогенных микроорганизмов.

«В жаркую погоду высокая температура воздуха и влажность ещё больше этому способствуют, человек сильно потеет, и возникает идеальная среда для размножения бактерий и грибков, поэтому при длительном использовании наушников могут развиться различные инфекции и воспаление уха, например, отит», — рассказал медик «Вечерней Москве».

Специалист подчеркнул, что на поверхности наушников скапливаются загрязнения, ушная сера и пыль, что повышает риск инфицирования. Поэтому крайне важно регулярно дезинфицировать устройства — протирать антисептическими салфетками или специальными растворами. Для вакуумных моделей необходимо периодически менять силиконовые накладки. Также следует очищать ушные раковины после каждого использования гарнитуры.

Эксперт также предостерёг от чрезмерного увлечения прослушиванием музыки — слишком громкий звук и длительное ношение гарнитуры могут привести к нарушениям слуха.