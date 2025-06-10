Врач объяснил, как пенсионерам пережить жару без опасных последствий
Врач Титов: Пенсионерам нужно работать в огороде рано утром в жаркую погоду
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Летом у пенсионеров могут наблюдаться проблемы со здоровьем из-за жары. Как избежать опасности и не заработать заболеваний, объяснил врач-методист Эрих Титов.
«Работать в огороде нужно только ранним утром или вечером. С одиннадцати до четырёх – лучше находиться в тени или в помещении», – подчеркнул специалист в беседе с РИА «ФедералПресс».
Титов также высказался о значимости водного баланса. По его словам, в жаркую погоду нужно пить не менее двух литров жидкости. Газированные напитки и спиртное только усугубляют обезвоживание. Что касается одежды, то стоит носить светлые и свободные вещи из натуральных тканей, а также не забывать о головном уборе. Дома стоит проветривать рано утром и вечером, а днём — зашторивать окна, дополнил специалист.
«Лучше освежаться постепенно – умыться прохладной водой, выпить воду комнатной температуры», – уточнил Титов.
По его словам, при головокружении, слабости, тошноте стоит прекратить работу, попить воды и при необходимости вызвать бригаду скорой помощи.
А ранее россиянам объяснили, какую воду опасно пить в жаркую погоду. По словам специалиста, холодная жидкость способна привести к раздражению организма и даже язвам.