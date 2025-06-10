Врач объяснил, как пенсионерам пережить жару без опасных последствий

Титов также высказался о значимости водного баланса. По его словам, в жаркую погоду нужно пить не менее двух литров жидкости. Газированные напитки и спиртное только усугубляют обезвоживание. Что касается одежды, то стоит носить светлые и свободные вещи из натуральных тканей, а также не забывать о головном уборе. Дома стоит проветривать рано утром и вечером, а днём — зашторивать окна, дополнил специалист.