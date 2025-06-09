«Бомба для слизистых»: Россиянам объяснили, какую воду опасно пить в жару

Летом в жаркую погоду стоит пить больше воды, так как это фундаментальная часть здоровья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

«Только нужно понимать, что такое жидкость — это простая вода, не газированная, не кипячёная, не компот, не сок, не кисель, не алкоголь, не кофе. Жара — это период, когда может наступить дегидратация, то есть лишение клетки содержимого жидкости. А вместе с этим уходят магний, кальций, калий, которые крайне важны нам для кислотно-щелочного равновесия», — подчеркнула специалист в беседе с «Радио 1».

Мойсенко дополнила, что лучше всего употреблять только чистую воду, а не минеральную. По словам медика, последняя повышает уровень жажды. Специалист призвала пить жидкость мелкими глотками постоянно, но не покупать её в ларьках.

«Потому что нагретое тело и резко охлаждающая жидкость могут быть бомбой для слизистых оболочек полости рта, получится заболевание», — уточнила диетолог.

Эксперт отметила, что холодная жидкость способна привести к раздражению организма и даже язвам. По словам Мойсенко, особенно это касается напитков в жестяных банках.