«Очередная страшилка»: Учёный раскрыл, насколько опасна вода из кулеров

Учёные из Китая обнаружили опасные для здоровья фосфорорганические эфиры в воде из кулеров. Больше всего подобных веществ зафиксировано в горячей воде и жидкости комнатной температуры. Тем не менее генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар счёл эту информацию «очередной страшилкой».

«Это всё отравляющие вещества, которые убивают всё живое. Естественно, это не может использоваться при производстве всего, что контактирует с человеком. Фосфорорганические эфиры могут проникать через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт и даже через кожу. Поэтому ни в коем случае в быту это не может встречаться», — объяснил специалист в беседе с «Радио 1».

Гончар дополнил, что указанные умозаключения являются агрессивным маркетинговым ходом против бутилированной воды, своего рода антиреклама кулеров. По словам эксперта, все производители используют ионообменную смолу, чтобы убрать хлор, железо, тяжёлые металлы и активированный уголь. Специалист подчеркнул, что это необходимо для улучшения показателей питьевой жидкости. Самое опасное в кулерах — это необслуживаемая тара.