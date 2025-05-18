Врач объяснила, почему опасно запивать таблетки горячей водой

Запивать таблетки горячей водой — серьёзная ошибка, которая может изменить скорость усвоения активных веществ. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».

По её словам, большинство препаратов следует принимать исключительно с обычной питьевой водой. Другие жидкости — соки, чай, газировка — содержат компоненты, способные вступить в нежелательную реакцию с действующим веществом лекарства или помешать его правильному всасыванию.

«Например, крахмал, содержащийся в киселе, способен задерживать лекарственное вещество и не давать ему всасываться. А танины, которыми богат чай, вступать с ним во взаимодействие и деактивировать», — пояснила она.

В редких случаях, если препарат сильно раздражает слизистую желудка (например, некоторые обезболивающие), врач может порекомендовать запивать его молоком. Однако это исключение, и такое разрешение должно быть чётко указано в инструкции или получено от лечащего врача.

Что касается горячей воды, то её высокая температура действительно способна изменить скорость высвобождения и усвоения лекарственного компонента, в результате чего препарат может не оказать нужного терапевтического эффекта.