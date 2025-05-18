Врач объяснила, почему опасно запивать таблетки горячей водой
Врач Чернышова: Горячая вода меняет скорость усвоения лекарства организмом
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Запивать таблетки горячей водой — серьёзная ошибка, которая может изменить скорость усвоения активных веществ. Об этом предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24».
По её словам, большинство препаратов следует принимать исключительно с обычной питьевой водой. Другие жидкости — соки, чай, газировка — содержат компоненты, способные вступить в нежелательную реакцию с действующим веществом лекарства или помешать его правильному всасыванию.
«Например, крахмал, содержащийся в киселе, способен задерживать лекарственное вещество и не давать ему всасываться. А танины, которыми богат чай, вступать с ним во взаимодействие и деактивировать», — пояснила она.
В редких случаях, если препарат сильно раздражает слизистую желудка (например, некоторые обезболивающие), врач может порекомендовать запивать его молоком. Однако это исключение, и такое разрешение должно быть чётко указано в инструкции или получено от лечащего врача.
Что касается горячей воды, то её высокая температура действительно способна изменить скорость высвобождения и усвоения лекарственного компонента, в результате чего препарат может не оказать нужного терапевтического эффекта.
Некоторые считают, что лекарство подействует быстрее, если раскусить оболочку таблетки. Ранее доцент кафедры биотехнологии объяснил, что такая «обёртка» играет важную роль эффективности и безопасности лекарственного средства, а потому разгрызать её не нужно.