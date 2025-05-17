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Регион
17 мая, 20:09

Россиянам объяснили, почему слишком долгий сон опасен для здоровья

Врач Гаврилова: Долгий сон может указывать на синдром обструктивного апноэ сна

Женщина спит. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Женщина спит. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Некоторые недуги сопровождаются увеличением потребности во сне. В первую очередь к таким состояниям относится синдром обструктивного апноэ сна, при котором дыхательные пути смыкаются на уровне глотки, что приводит к прекращению лёгочной вентиляции. Об этом рассказала врач отделения медицины сна Алена Гаврилова. Каждый такой эпизод, по словам эксперта, представляет собой остановку дыхания и острое удушье, вследствие чего человек, хоть и спит, но не высыпается.

«И действительно это повод обратиться к врачу», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

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Однако важно учитывать, что физиологическая норма сна отличается в зависимости от конкретного человека. Большинству требуется от шести до девяти часов, хотя есть люди, которым достаточно четырёх–пяти часов или же наоборот — от 10 до 12 часов сна.

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Ранее врач назвал 6 причин, из-за которых после сна болит голова. В частности, даже после длительного сна она может болеть из-за нарушения циркадных ритмов. Кроме того, россиянам раскрыли связь между качеством сна и иммунитетом человека.

Борис Эльфанд
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