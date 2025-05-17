Россиянам объяснили, почему слишком долгий сон опасен для здоровья

Некоторые недуги сопровождаются увеличением потребности во сне. В первую очередь к таким состояниям относится синдром обструктивного апноэ сна, при котором дыхательные пути смыкаются на уровне глотки, что приводит к прекращению лёгочной вентиляции. Об этом рассказала врач отделения медицины сна Алена Гаврилова. Каждый такой эпизод, по словам эксперта, представляет собой остановку дыхания и острое удушье, вследствие чего человек, хоть и спит, но не высыпается.

«И действительно это повод обратиться к врачу», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Однако важно учитывать, что физиологическая норма сна отличается в зависимости от конкретного человека. Большинству требуется от шести до девяти часов, хотя есть люди, которым достаточно четырёх–пяти часов или же наоборот — от 10 до 12 часов сна.