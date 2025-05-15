«Важно не количество, а качество»: Названы 6 причин, из-за которых после сна болит голова

Длительный сон, хотя и кажется хорошим способом восстановить силы, иногда вызывает головную боль, предупредила врач-кардиолог Наталия Золотарёва. В беседе с «Газетой.ru» она выделила шесть основных причин негативного явления. Первая заключается в нарушении циркадных ритмов.

По словам эксперта, если спать на 2–3 часа дольше обычного, это может сбивать выработку гормонов, таких как серотонин и мелатонин, что провоцирует мигрень. Вторая причина — обезвоживание. За ночь организм теряет влагу через дыхание и пот, и если перед сном не пить воду, это вызывает сужение сосудов мозга и дискомфорт.

Проблемы с кровообращением также провоцируют головную боль после сна. Долгое лежание в одной позе ухудшает кровоток в шее и плечах, вызывая мышечное напряжение. Следующая причина — гипогликемия. Пропуск ужина или лёгкий перекус перед сном снижает уровень глюкозы.

Пятая причина кроется в качестве самого сна. Храп, апноэ или неудобная подушка мешают глубоким фазам сна, а недостаток кислорода усиливает дискомфорт. Наконец, шестая возникает из-за кофеиновой «ломки». Если утром человек обычно пьёт кофе, а в выходные просыпается позже, то задержка с привычной дозой может вызвать сосудистый спазм.