«Важно не количество, а качество»: Названы 6 причин, из-за которых после сна болит голова
Врач Золотарёва: Голова после сна может болеть из-за нарушения циркадных ритмов
У мужчины после сна болит голова. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Длительный сон, хотя и кажется хорошим способом восстановить силы, иногда вызывает головную боль, предупредила врач-кардиолог Наталия Золотарёва. В беседе с «Газетой.ru» она выделила шесть основных причин негативного явления. Первая заключается в нарушении циркадных ритмов.
По словам эксперта, если спать на 2–3 часа дольше обычного, это может сбивать выработку гормонов, таких как серотонин и мелатонин, что провоцирует мигрень. Вторая причина — обезвоживание. За ночь организм теряет влагу через дыхание и пот, и если перед сном не пить воду, это вызывает сужение сосудов мозга и дискомфорт.
Проблемы с кровообращением также провоцируют головную боль после сна. Долгое лежание в одной позе ухудшает кровоток в шее и плечах, вызывая мышечное напряжение. Следующая причина — гипогликемия. Пропуск ужина или лёгкий перекус перед сном снижает уровень глюкозы.
Пятая причина кроется в качестве самого сна. Храп, апноэ или неудобная подушка мешают глубоким фазам сна, а недостаток кислорода усиливает дискомфорт. Наконец, шестая возникает из-за кофеиновой «ломки». Если утром человек обычно пьёт кофе, а в выходные просыпается позже, то задержка с привычной дозой может вызвать сосудистый спазм.
«Долгий сон не должен становиться мучением. Сбалансированный режим, внимание к питанию и комфортная обстановка в спальне помогут просыпаться бодрым и без головной боли. Помните — важно не количество сна, а его качество», — заключила врач.
Ранее врачи прояснили связь между качеством сна и иммунитетом человека. Кроме того, эксперт рассказала, как «100 граммов» перед сном убивают организм. А ещё россиянам объяснили, как сон влияет на похудение.