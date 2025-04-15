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15 апреля, 12:58

«Замещение реальности»: Россиянам объяснили, как осознанные сны могут ударить по психике

Врач Бузунов: При практике осознанных снов можно потерять интерес к реальности

Осознанные сны могут ударить по психике. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Осознанные сны могут ударить по психике. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Сон, при котором человек осознаёт, что спит, называется осознанным. В таком состоянии он может быть как активным участником, так и сторонним наблюдателем. В любом случае данная практика представляет опасность для психики, предупредил врач-сомнолог, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

По его словам, сон является генетически обусловленным состоянием, поэтому изменить его практически невозможно. Тем более, что на быструю фазу приходится лишь 20% от общего времени сна. Однако некоторым людям этого времени хватает, чтобы начать страдать от «замещения реальности»

«Представьте себе, что во сне человек может реализовать себя кем угодно: героем, любовником, миллионером, космонавтом, президентом — воителем мира. А днём он всего лишь охранник в магазине или клерк», — отметил собеседник «Газеты.ru».

По его словам, люди, которые часто испытывает такие состояния, не тренируются, это происходит естественным образом с ранних лет. Врач подчеркнул, что в итоге таких людей начинает интересовать не реальная жизнь, а сны, которые становятся для них более значимыми.

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Ранее врач назвала самую полезную позу для сна. По словам специалиста, сон на правом боку может усугубить проблемы с желудком. Кроме того, храп оказался предвестником смертельно опасных недугов.

Борис Эльфанд
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