«Замещение реальности»: Россиянам объяснили, как осознанные сны могут ударить по психике

Сон, при котором человек осознаёт, что спит, называется осознанным. В таком состоянии он может быть как активным участником, так и сторонним наблюдателем. В любом случае данная практика представляет опасность для психики, предупредил врач-сомнолог, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

По его словам, сон является генетически обусловленным состоянием, поэтому изменить его практически невозможно. Тем более, что на быструю фазу приходится лишь 20% от общего времени сна. Однако некоторым людям этого времени хватает, чтобы начать страдать от «замещения реальности»

«Представьте себе, что во сне человек может реализовать себя кем угодно: героем, любовником, миллионером, космонавтом, президентом — воителем мира. А днём он всего лишь охранник в магазине или клерк», — отметил собеседник «Газеты.ru».