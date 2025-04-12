Только не на животе: Врач назвала самую полезную позу для сна

Врач-кардиолог и сомнолог Наталия Золотарёва рассказала, что сон является не только отдыхом, но и наукой. Она отметила, что поза, в которой человек спит, может оказывать влияние на пищеварение, дыхание и состояние кожи. Особенно полезным считается сон на левом боку, так как он способствует лучшему пищеварению благодаря расположению желудка. В то же время сон на правом боку может усугублять проблемы с изжогой и рефлюксом.

В беседе «Газетой.ru» Золотарёва также упомянула о недостатках сна на боку, таких как онемение от давления на плечо или бедро и риск образования морщин из-за трения лица о подушку. Она посоветовала использовать подушки средней жесткости и шелковые наволочки для уменьшения трения. Сон на спине, по её словам, является оптимальным для здоровья позвоночника и кожи, так как тело находится в нейтральном положении, что снижает нагрузку на шею и поясницу, а лицо не соприкасается с подушкой.

Однако специалист предостерегла, что при сне на спине может возникать храп и обструктивное апноэ. Если у человека есть склонность к этим проблемам, рекомендуется приподнять изголовье кровати или спать на боку. Сон на животе, по мнению Золотарёвой, является самой проблемной позой из-за нагрузки на шею и груди, что может вызывать дискомфорт и проблемы с кожей.