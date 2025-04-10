Врачи бьют тревогу: Храп оказался предвестником смертельно опасных недугов
Врач Овдей: Храп повышает риски инфаркта и инсульта
Храп может говорить о смертельно опасных недугах. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Храп — это не просто раздражающий звук, который может стать причиной семейных конфликтов. Зачастую он является тревожным сигналом организма о развитии опаснейших недугов, заявил врач-оториноларинголог Роман Овдей. В частности, он предупредил о рисках инфаркта и инсульта.
Собеседник «Газеты.ru» отметил, что храп возникает, когда горло сужается и воздух проходит через узкое пространство, создавая характерный звук. В худшем случае просвет может полностью закрыться, что приведёт к остановке дыхания на 10, 20 или даже 40 секунд. Данная патология называется синдромом обструктивного апноэ сна, её последствия могут быть весьма серьёзными.
К их числу относятся скачки давления, инфаркт и инсульт, хроническая гипоксия, раздражительность и депрессия. В группу риска входят люди с наследственной предрасположенностью к храпу, любители алкоголя, люди с избыточным весом и те, кто страдает от нарушенного носового дыхания.
«Стоит отметить, что храп — это мультифакторное заболевание, и его возникновение связано с комбинацией анатомических, физиологических и даже поведенческих факторов. Соответственно и подход к его лечению должен быть многосторонним», — заключил эксперт.
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