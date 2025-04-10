Врачи бьют тревогу: Храп оказался предвестником смертельно опасных недугов

Храп — это не просто раздражающий звук, который может стать причиной семейных конфликтов. Зачастую он является тревожным сигналом организма о развитии опаснейших недугов, заявил врач-оториноларинголог Роман Овдей. В частности, он предупредил о рисках инфаркта и инсульта.

Собеседник «Газеты.ru» отметил, что храп возникает, когда горло сужается и воздух проходит через узкое пространство, создавая характерный звук. В худшем случае просвет может полностью закрыться, что приведёт к остановке дыхания на 10, 20 или даже 40 секунд. Данная патология называется синдромом обструктивного апноэ сна, её последствия могут быть весьма серьёзными.

К их числу относятся скачки давления, инфаркт и инсульт, хроническая гипоксия, раздражительность и депрессия. В группу риска входят люди с наследственной предрасположенностью к храпу, любители алкоголя, люди с избыточным весом и те, кто страдает от нарушенного носового дыхания.