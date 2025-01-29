Врачи опровергли популярный миф о храпе и искривлённой носовой перегородке
Стоматолог Михайлов: Протрузионная шина поможет избавиться от храпа
В народе распространено мнение, что храп вызывают проблемы с носовой перегородкой. Однако это не совсем так. Операция в области носа в первую очередь нужна для того, чтобы решить проблемы с дыханием, а не храпом, объяснил РИАМО оториноларинголог Игорь Маневич.
По словам доктора, основная причина храпа кроется в колебаниях мягких тканей горла. Поэтому решить проблему при помощи коррекции носовой перегородки не получится. Чтобы избавиться от громких звуков во время сна, надо провести другую процедуру — стоматологическую, отметил стоматолог-ортопед, гнатолог Андрей Михайлов.
«Этот метод, суть которого заключается в выдвижении нижней челюсти и языка вперёд для поддержания дыхательных путей открытыми, имеет долгую историю и доказанную эффективность», — рассказал специалист.
Для этого на челюсти перед сном устанавливаются протрузионные шины. Для их изготовления стоматолог делает слепки, а также фиксирует прикус пациента. Нижняя шина удерживает челюсть в выдвинутом положении примерно на 75% от возможного. Это надо делать, чтобы не допустить блокировки дыхательных путей и храпа.
Стоит отметить, что храп не только мешает спать окружающим людям, но и является серьёзной опасностью для самого человека. Например, из-за него может произойти кратковременная остановка дыхания во сне. У людей, страдающих храпом, растут риски инфаркта и инсульта. Кроме того, храп опасен из-за раннего старения мозга.