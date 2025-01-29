Врачи опровергли популярный миф о храпе и искривлённой носовой перегородке

В народе распространено мнение, что храп вызывают проблемы с носовой перегородкой. Однако это не совсем так. Операция в области носа в первую очередь нужна для того, чтобы решить проблемы с дыханием, а не храпом, объяснил РИАМО оториноларинголог Игорь Маневич.

По словам доктора, основная причина храпа кроется в колебаниях мягких тканей горла. Поэтому решить проблему при помощи коррекции носовой перегородки не получится. Чтобы избавиться от громких звуков во время сна, надо провести другую процедуру — стоматологическую, отметил стоматолог-ортопед, гнатолог Андрей Михайлов.

«Этот метод, суть которого заключается в выдвижении нижней челюсти и языка вперёд для поддержания дыхательных путей открытыми, имеет долгую историю и доказанную эффективность», — рассказал специалист.