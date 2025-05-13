Врачи прояснили связь между качеством сна и иммунитетом человека

Многие воспринимают сон как необязательный элемент распорядка дня, который можно заменить чашечкой кофе. Однако с научной точки зрения сон представляет собой не просто перерыв в активности, а важнейший процесс, во время которого мозг продолжает интенсивно работать, рассказала нейробиолог Татьяна Смирнова RG.ru.

Специалист отметила, что во время разных фаз сна происходят принципиально различные процессы. В фазе медленного сна мозг очищается от токсичных веществ, включая бета-амилоид, связанный с развитием болезни Альцгеймера. В фазе быстрого сна активизируются нейронные сети, ответственные за эмоциональную обработку информации, закрепление памяти и творческое мышление. Именно в этот период мозг формирует целостные концепции из разрозненных данных, что приводит к озарениям и новым идеям.

Эксперт обратила внимание на серьёзные последствия хронического недосыпа. По её словам, недостаток сна нарушает функционирование префронтальной коры, что приводит к ухудшению когнитивных способностей. Исследования показывают, что даже одна ночь с сокращённым сном значительно снижает производительность мозга, хотя сам человек может этого не осознавать.

Особое внимание нейробиолог уделяет связи между сном и иммунитетом. Она поясняет, что во сне усиливается выработка иммунорегуляторных белков и происходит «обучение» иммунной системы. Недостаток сна делает организм более уязвимым к инфекциям, замедляет восстановление и усиливает воспалительные процессы.