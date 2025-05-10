Не только для вкуса: Life.ru узнал, почему не стоит разгрызать оболочки таблеток

Немногие знают, что оболочки таблеток играют важную роль в эффективности и безопасности лекарственного средства. Причём некоторые из них нельзя разгрызать. Об этом Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Оболочки изготавливаются из разных ингредиентов: полимеров целлюлозы, сахара, крахмала, желатина, пигментов и других, они могут быть растворимыми и нерастворимыми в воде. Одной из основных функций оболочек является защита активных ингредиентов таблетки от воздействий внешней среды — света, влаги или кислорода, отметил Панов. Они помогают сохранять эффективность препарата до момента приёма.

Некоторые лекарства должны высвобождаться в организме не сразу после приёма, чтобы поддерживать стабильный уровень действующего вещества в крови. Оболочки влияют на скорость растворения таблетки и обеспечивают постепенное высвобождение активного ингредиента. Это позволяет поддерживать терапевтический эффект на протяжении определённого времени и снижает необходимость в более частом приёме таблеток. Алексей Панов Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Кроме того, оболочки помогают таблеткам проходить в определённый отдел желудочно-кишечного тракта без разрушения. Оболочки, устойчивые к кислой среде желудка, позволяют таблеткам проходить через желудок неповреждёнными и высвобождать активные ингредиенты только в кишечнике, где они могут быть лучше восприняты организмом. Например, оболочка аспирина сделана из компонентов, которые не растворяются в кислой среде желудка, но растворяются в щелочной среде кишечника.

Ещё одной важной функцией является улучшение вкусовых качеств таблеток. Многие лекарственные препараты имеют неприятный вкус или запах, что может затруднить их приём. Оболочки помогают маскировать эти свойства, делая таблетки более приятными для употребления. Это особенно важно для детей и пожилых людей, которые могут испытывать трудности с приёмом лекарств из-за их вкуса или запаха.