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12 апреля, 05:00

Влажность, температура и освещение: Россиянам назвали правильные условия хранения лекарств

Эксперт Немкович: Неправильное хранение лекарств может снизить их эффективность

Неправильное хранение лекарств может снизить их эффективность. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Неправильное хранение лекарств может снизить их эффективность. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Неправильное хранение медикаментов может не только свести на нет их лечебный эффект, но и превратить в потенциальную угрозу для здоровья. Ведущий специалист отдела фармакологической экспертизы, эксперт в области разработки лекарственных средств Ксения Немкович в беседе с Life.ru предупредила, что разные группы препаратов требуют особых температурных условий.

Например, инсулинсодержащие средства и некоторые антибиотики в инъекционной форме необходимо держать в холодильной камере. При этом даже медикаменты, не нуждающиеся в охлаждении, могут испортиться при резких температурных колебаниях. Особую опасность представляет жаркая погода — лекарства, оставленные под прямыми солнечными лучами, не только теряют эффективность, но и могут образовывать вредные соединения.

Влажность — это ещё один фактор, который не стоит недооценивать. Препараты, особенно в виде таблеток или порошков, могут поглощать влагу, что влияет на их эффективность. Мест для хранения, где может быть высокая влажность, например, ванная комната или кухня, лучше избегать. Хранить лекарства в тёмном и сухом месте — идеальный вариант.

Ксения Немкович

Ведущий специалист отдела фармакологической экспертизы, эксперт в области разработки лекарственных средств

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Также эксперт обращает внимание на разрушительное воздействие света, особенно на витаминные комплексы, антибактериальные и гормональные средства. Даже непродолжительное нахождение на освещённой полке может изменить химическую структуру действующих веществ.

Нельзя использовать препараты с истёкшим сроком годности, даже при идеальных условиях хранения. Интересно, что аналогичные по составу лекарства от производителей могут требовать разных условий хранения из-за различий во вспомогательных компонентах.

«Следите за температурой, влажностью, светом и сроком годности. Это поможет быть уверенными в том, что лекарство сработает, когда оно будет необходимо и не причинит вред организму», — заключила специалист.

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Андрей Горяничев
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