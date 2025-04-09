Гепатит, некроз и смерть: Россиян предупредили о разрушении печени из-за популярного лекарства

Самолечение парацетамолом и ибупрофеном может крайне негативно сказаться на работе печени и почек и даже привести к летальному исходу. Об этом предупредила врач-терапевт, нефролог Екатерина Аршинская.

«Передозировка или длительное употребление [парацетамола] даже в рекомендованных дозах может перегрузить печень, приводя к токсическому гепатиту (воспалению печени), некрозу (отмиранию) печёночных клеток и в тяжёлых случаях — к печёночной недостаточности, требующей трансплантации печени, или даже летальному исходу», — отметила эксперт.

Кроме того, по словам собеседницы «Газеты.ru», при самолечении не менее популярный в России ибупрофен может оказывать токсическое воздействие на печень и почки, привести к хронической почечной недостаточности и другим недугам. А при совместном употреблении двух препаратов риски побочных эффектов возрастают, заключила врач.